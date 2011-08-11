Loading...

Trucchi Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2011

TITOLO

Dipinto Serpeverde: Andate nel piano sotto cioè nei sotteranei usate il mantello invisibile poi entrate nella porta ci sara un video seguite i serpeverdi e vi dirà la parola d’ordine.

Punti: Nella sala comune di grifond’oro vicino al camino c’ è un cesto con la legna usate “Wingardium leviosa” e la legna andrà nel camino e vi dara un pò di punti, fate lo stesso con le torcie nel cortile d’ingresso.

Immortale: Durante una normale partita premere start dopodichè mentre tenete premuto select premete: Destra, sinistra, sinistra, destra, triangolo, triangolo, X, cerchio, cerchio.

Guadagnare punti: Per guadagnare punti in più bisogna riparare gli oggetti rotti che si trovano per la scuola, oppure colpire piu’ volte le statue con depulso, o ancora accendere le torce con incendio. Insomma tenete gli occhi aperti sugli oggetti che vi circondano.

