Trucchi Ghost Recon 2

10/08/2011

TITOLO

Musica extra: Terminate la modalità arcade su ogni itinerario per aggiungere 13 tracce per un totale di 64 canzoni, ascoltabili nel music player.

Medaglia rombo di tuono: Proteggi gli 8 carri armati senza perderne nessuno.

Medaglia gran falco: Distruggi 16 aerei con nome nella seconda partita, con handicap normale o superiore.

Medaglia aquila del deserto: Aiuta gli alleati nelle missioni 16 A o 16 B. Non possono morirne più di 3.

Medaglia ala d’oro: Consegui il livello S nelle 32 missioni con handicap esperto.

Song Sbloccabili: Completa il gioco sul rango elencato per sbloccare le songs del jukebox.

Sbloccare personaggi: Sabre: Finisci la missione in Albania con Commander. Reaver: Finisci la missione in Algeria con Commander. Algerian Officer: Finisci la missione in Algeria con Lieutenant. Pius Platz: Finisci la missione in Albania con Lieutenant. Feral: Finisci il gioco con Admiral. Quixada Christo: finisci la missione del Brasile con Commander. The Specialist: Finisci la missione in Russia con Commander. Valeska Lukanov: Finisci la missione in Russia con Lieutenant..

Il team apre la porta: Utilizzare il microfono ed enunciare la parola bravo apri porta.

Il team ti da la caccia: Utilizzare il microfono ed enunciare la parola bravo uccidimi.

Sblocca Weapons: SEAL Weapons: Finisci il gioco con Ensign. Terrorist Weapons: Finisci il gioco con Lieutenant. SAS Weapons: Finisci il gioco con Commander. Spetsnaz Weapons: Finisci il gioco con Commander. MGL: Finisci il gioco con Captain. OICW: Finisci il gioco con Admiral.

Salute al massimo all’inizio di una missione: L1, R2, R1, L2, cerchio, su, L1.

Tutte le caratteristiche speciali: L1, L2, R1, R2, X, select.

Tutte le mappe in quick mission mode: R1, L1, L1, R1, R1, R1.

Tutte le missioni: Nella schermata principale dei titoli digitare in sequenza: X, L2, triangolo, R2, select.

Tutte le armi: Nel menù principale digitare in sequenza: X, sinistra, triangolo, quadrato, X, select.

Mission modalità: Destra, destra, destra.

Team invincibile: Cerchio, cerchio, quadrato, cerchio.

Tutte le mappe in modalità quick: Nel menù principale selezionare la voce cheat e digitare in sequenza:  Destra, sinistra, sinistra.

Invicibilità: Inizia una missione, metti in pausa, inserisci: L1, R2, L2, R1, select.

Vittoria: Nel menù principale selezionare la voce cheat e digitare in sequenza: Cerchio, cerchio, quadrato, triangolo.

Recupera le munizioni: Nel menù principale selezionare la voce cheat e digitare in sequenza: Cerchio, cerchio, quadrato, quadrato.

