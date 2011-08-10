Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi gioco I Fantastici 4 The Rise of Silver Surfer

Redazione Avatar

di Redazione

10/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I Fantastici 4 del 1990: Trovate 12 segnali.

I Fantastici 4 del 2000: Trovate 12 segnali.

Copertina del fumetto 1: Trovate 4 segnali.

Copertina del fumetto 2: Trovate 4 segnali.

Game Concept Art: Trovate 4 segnali.

Ultimi costumi: Trovate 12 segnali.

Modalità Difficile: Completate il gioco in modalità normale.

Skrull Arena: Completate tutto il gioco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Ghost Recon 2

Articolo Successivo

Installare la dipendenza Bzip2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Sony annuncia il DualSense Edge Wireless

Sony annuncia il DualSense Edge Wireless

24/08/2022

La scienza conferma: I videogame fanno bene al cervello

La scienza conferma: I videogame fanno bene al cervello

15/07/2022

Il remake di Lollipop Chainsaw sarà pronto per il 2023

Il remake di Lollipop Chainsaw sarà pronto per il 2023

06/07/2022