Trucchi gioco I Fantastici 4 The Rise of Silver Surfer
di Redazione
10/08/2011
I Fantastici 4 del 1990: Trovate 12 segnali.
I Fantastici 4 del 2000: Trovate 12 segnali.
Copertina del fumetto 1: Trovate 4 segnali.
Copertina del fumetto 2: Trovate 4 segnali.
Game Concept Art: Trovate 4 segnali.
Ultimi costumi: Trovate 12 segnali.
Modalità Difficile: Completate il gioco in modalità normale.
Skrull Arena: Completate tutto il gioco.
Redazione