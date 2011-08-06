Who Deleted Me, scopri chi ti ha eliminato da Facebook

Molti di noi sono iscritti a Facebook e molti hanno anche tanti amici, ma se un giorno vediamo che qualcosa non va? Magari gli amici prima erano di più e ora di meno, come mai?

È molto probabile che questi ci hanno eliminato, ma per esserne certi esiste online un utile servizio, chiamato Who deleted me?, il quale ci consente di scoprirlo.

Basta andare sul sito e fare il login con Facebook, acconsentire al programma di accedere alle nostre informazioni e controllare in base alla data gli utenti che ci hanno tolto dalle loro amicizie.