Vivo X9, quasi un iPhone 7: in arrivo lo smartphone Android cinese

di Redazione 02/11/2016

Il 17 novembre prossimo la multinazionale cinese svelerà il suo nuovo smartphone: Vivo X9. Vivo X9 sarà affiancato dalla versione Vivo X9 Plus. Nelle ultime ora in rete stanno comparendo le foto dello smartphone Android cinese. Di primo acchito si può dire che per il design e la linea pulita e la scotta interamente realizzata in metallo, somiglia molto all’iPhone 7. Non ha bordi cromati ed è dotato nella parte frontale di lettore per impronte digitali. E’ molto sottile e mostra una fotocamera che non sporge dal telaio e, secondo i rumors, dovrebbe essere dotata di un sensore di derivazione Sony di 20 megapixel. La camera frontale è da 8 megapixel per consentire selfie di buona qualità. Vivo X9 può contare sul nuovo processore Snapdragon 653 di Qualcomm (octa-core a 64bit) che, come noto, è l’aggiornamento dell’ottimo Snapdragon 652 che forma il cuore di molti smartphone Android. Il chipset ha una scheda grafica Adreno 510, in coppia con 4 o 6 gigabyte di memoria RAM e 64 gigabyte di spazio di archiviazione interno. Nel Vivo X9 troviamo, come in ogni Android di nuova generazione che si rispetti, anche lo slot USB Type-C e tecnologia di ricarica rapida. Quanto costa? Dobbiamo aspettare il 17 novembre per sapere il costo di Vivo X9 e Vivo X9 Plus. La casa cinese non cambia la sua strategia: bisogna aspettare un po’ per avere notizie sul listino. Queste sono le uniche informazioni che al momento non sono trapelate.

