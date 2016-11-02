Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Samsung, il Galaxy S7 Edge si colora di Blue Coral

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Samsung ha annunciato ufficialmente che Galaxy S7 Edge  entro Natale sarà disponibile anche nella colorazione Blue Coral. Galaxy S7 Edge  nella nuova variante cromatica sarà disponibile in tutto il mondo senza costi aggiuntivi. Samsung ha introdotto la nuova colorazione Blue Coral nel mese di agosto scorso, durante la presentazione dell’ormai tristemente noto  Galaxy Note 7. E’ inutile dire che questo colore ha incontrato subito il favore del pubblico. E a ragione perché dalle prime immagini postate in rete, il Galaxy S7 Edge in questa colorazione è davvero straordinario. Dalle foto, infatti, si nota la cover posteriore del dispositivo che sfoggia questa nuova raffinata colorazione con il logo dell'operatore americano Verizon in vista. E sarà proprio Verizon ad avere l'esclusiva della commercializzazione del device nella nuova colorazione nel periodo che precederà il suo  lancio globale. L’azienda sudcoreana le sta provando tutte per risalire il baratro in cui è precipitata a causa dei problemi causati dal Note 7. Ora Samsung sta concentrando tutte le sue energie nella produzione del Galaxy S7 Edge, sperando sia di  far fronte al periodo intenso di Natale, sia in un recupero economico e di immagine. Il Galaxy S7 Edge non è un dispositivo “fresco”, ma questa nuova colorazione potrebbe riaccendere l’interesse degli utenti e Samsung a questo sta puntando. Sarà davvero così? Staremo a vedere. Dal momento che però molti utenti potrebbero aver perso interesse nell'acquisto di un terminale con già diversi mesi di vita alle spalle, Samsung starebbe puntando a riaccendere l'interesse degli utenti proprio attraverso la nuova colorazione Blue Coral.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il sorpasso in rete degli smartphone sui Pc

Articolo Successivo

Vivo X9, quasi un iPhone 7: in arrivo lo smartphone Android cinese

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022