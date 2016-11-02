Home Smartphone e Tablet Samsung, il Galaxy S7 Edge si colora di Blue Coral

Samsung, il Galaxy S7 Edge si colora di Blue Coral

di Redazione 02/11/2016

Samsung ha annunciato ufficialmente che Galaxy S7 Edge entro Natale sarà disponibile anche nella colorazione Blue Coral. Galaxy S7 Edge nella nuova variante cromatica sarà disponibile in tutto il mondo senza costi aggiuntivi. Samsung ha introdotto la nuova colorazione Blue Coral nel mese di agosto scorso, durante la presentazione dell’ormai tristemente noto Galaxy Note 7. E’ inutile dire che questo colore ha incontrato subito il favore del pubblico. E a ragione perché dalle prime immagini postate in rete, il Galaxy S7 Edge in questa colorazione è davvero straordinario. Dalle foto, infatti, si nota la cover posteriore del dispositivo che sfoggia questa nuova raffinata colorazione con il logo dell'operatore americano Verizon in vista. E sarà proprio Verizon ad avere l'esclusiva della commercializzazione del device nella nuova colorazione nel periodo che precederà il suo lancio globale. L’azienda sudcoreana le sta provando tutte per risalire il baratro in cui è precipitata a causa dei problemi causati dal Note 7. Ora Samsung sta concentrando tutte le sue energie nella produzione del Galaxy S7 Edge, sperando sia di far fronte al periodo intenso di Natale, sia in un recupero economico e di immagine. Il Galaxy S7 Edge non è un dispositivo “fresco”, ma questa nuova colorazione potrebbe riaccendere l’interesse degli utenti e Samsung a questo sta puntando. Sarà davvero così? Staremo a vedere. Dal momento che però molti utenti potrebbero aver perso interesse nell'acquisto di un terminale con già diversi mesi di vita alle spalle, Samsung starebbe puntando a riaccendere l'interesse degli utenti proprio attraverso la nuova colorazione Blue Coral.

