Un contatore visite tutto diverso
di Redazione
28/08/2011
Se abbiamo fatto un sito la prima cosa da fare sarà aggiungerci un contatore visite per monitorare le visite, questo lo possiamo fare con Histats o Analytics, ma se vogliamo qualcosa di diverso c'è Flag Counter. Si tratta di un'applicazione online che ci permette di creare un contatore visite con le bandiere delle varie nazionalità. Basta infatti collegarsi e personalizzare le colonne, le righe, le bandiere e i colori. Cliccare poi "Get Your Flasg Counter" e copiare il link che ci danno a disposizione nel nostro sito, nella posizione dove vogliamo far vedere il riquadro.
