Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Un contatore visite tutto diverso

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Se abbiamo fatto un sito la prima cosa da fare sarà aggiungerci un contatore visite per monitorare le visite, questo lo possiamo fare con Histats o Analytics, ma se vogliamo qualcosa di diverso c'è Flag Counter. Si tratta di un'applicazione online che ci permette di creare un contatore visite con le bandiere delle varie nazionalità. Basta infatti collegarsi e personalizzare le colonne, le righe, le bandiere e i colori. Cliccare poi "Get Your Flasg Counter" e copiare il link che ci danno a disposizione nel nostro sito, nella posizione dove vogliamo far vedere il riquadro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Editare le immagini online

Articolo Successivo

Come aggiornare Joomla 1.5

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022