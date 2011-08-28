Come aggiornare Joomla 1.5
di Redazione
28/08/2011
Molti di noi usano il cms Joomla, famosissimo in quanto permette di creare un sito web in maniera gratuita (il cms è free) e anche molto velocemente. Sono state rilasciate varie versioni ma una molto utilizzata è la 1.5 di cui si è arrivati alla release 1.5.23, molti però sono rimasti indietro e non hanno aggiornato! Per rimediare possiamo scaricare da quail pacchetto per l'aggiornamento relativo alla nostra versione, se abbiamo ad esempio la 1.5.15 scarichiamo il file "Aggiornamento da Joomla 1.5.15 a Joomla 1.5.23 - ita". Una volta scaricato va estratto e caricato via ftp nel nostro spazio web dove risiede l'installazione di Joomla, se chiede di sovrascrivere qualche file fate pure. Fatto, andiamo in amministrazione e controlliamo nel footer la versione.
