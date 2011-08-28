Come installare/aggiornare Joomla 1.6.6
di Redazione
28/08/2011
Il 26 Luglio è uscito un nuovo aggiornamento per la versione 1.6 di Joomla, la release 1.6.6, vediamo di seguito come installarla: Basta fare come tutte le installazioni normali di cms, ovvero scaricare il pacchetto ufficiale da qua, estrarlo e caricarlo via ftp nel proprio spazio web. Poi per l'installazione bisogna andare su http://www.nomepropriosito.estensione/install Se abbiamo una versione precedente di Joomla installato e vogliamo aggiornarla ci sono due casi, se abbiamo Joomla 1.6.0-1.6.1-1.6.2-1.6.3-1.6.4 dobbiamo scaricare questo pacchetto mentre se aggiorniamo dalla 1.6.5 scarichiamo questo. La procedura è la stessa, estraiamo l'archivio e carichiamo tutti i file via ftp, se chiede di sovrascrivere qualcosa diciamo pure si.
Articolo Precedente
Come aggiornare Joomla 1.5
Articolo Successivo
Creare nickname per Messenger
Redazione