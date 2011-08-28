Loading...

Creare nickname per Messenger

Redazione

di Redazione

28/08/2011

Ormai anche se molti utenti navigano tutto il giorno su Facebook c'è ancora chi utilizza Msn, il famoso programma per chattare della Microsoft. Anche questo pieno di varie personalizzazioni, tra cui spicca la possibilità di cambiare nickname. Per fare qualcosa di originale e incopiabile da altri abbiamo questi siti a disposizione: Displayus Crea Nick Batkhela Msn Name 3 (questo è un plugin per Msn Plus)
