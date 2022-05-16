Ubisoft si appresta ad entrare nel mondo Playstation Plus

Ubisoft arricchirà presto l'abbonamento della console con i suoi giochi attraverso il servizio PlayStation Plus, che sarà incluso nella collezione Ubisoft + Classics.

Ubisoft arriva su Playstation e Xbox a breve

Tempo fa, le indiscrezioni trapelate in rete confermavano che i giochi Ubisoft sarebbero stati aggiunti all'offerta del servizio Game Pass. Oggi si scopre che l'azienda francese aggiungerà effettivamente i propri titoli all'abbonamento, ma non Microsoft e non tutti.

Il nuovo annuncio conferma che Ubisoft+ arriverà su PlayStation e Xbox "in futuro".

Per ora , è stato annunciato che il 24 maggio (in Europa, 23 giugno), sarà disponibile un nuovo servizio nell'ambito dell'abbonamento PlayStation Plus: Ubisoft + Classics. Ubisoft + Classics, an che se il nome può creare un po' di confusione in quanto non ci sono titoli veramente "classici" nell'elenco.

Ubisoft + Classics ti consentirà di controllare una "selezione di giochi popolari", inclusi bestseller come Assassin's Creed Valhalla , Tom Clancy's The Division e Far Cry 4.

All'inizio, gli abbonati riceveranno 27 giochi e entro la fine dell'anno questo numero salirà a 50 produzioni. Ubisoft + Classics sarà disponibile come parte dell'abbonamento PS Plus nelle varianti Extra e Premium.

Assassin’s Creed Valhalla

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3 (remaster)

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 4

For Honor

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

Steep

The Crew

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Foto@Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons