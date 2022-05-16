Loading...

Ubisoft si appresta ad entrare nel mondo Playstation Plus

16/05/2022

Ubisoft arricchirà presto l'abbonamento della console con i suoi giochi attraverso il servizio PlayStation Plus, che sarà incluso nella collezione Ubisoft + Classics.

Ubisoft arriva su Playstation e Xbox a breve

Tempo fa, le indiscrezioni trapelate in rete confermavano che i giochi Ubisoft sarebbero stati aggiunti all'offerta del servizio Game Pass. Oggi si scopre che l'azienda francese aggiungerà effettivamente i propri titoli all'abbonamento, ma non Microsoft e non tutti.

Il nuovo annuncio conferma che Ubisoft+ arriverà su PlayStation e Xbox "in futuro".

Per ora , è stato annunciato che il 24 maggio (in Europa, 23 giugno), sarà disponibile un nuovo servizio nell'ambito dell'abbonamento PlayStation Plus: Ubisoft + Classics. Ubisoft + Classics, an che se il nome può creare un po' di confusione in quanto non ci sono titoli veramente "classici" nell'elenco.

Ubisoft + Classics ti consentirà di controllare una "selezione di giochi popolari", inclusi bestseller come Assassin's Creed Valhalla , Tom Clancy's The Division e Far Cry 4.

All'inizio, gli abbonati riceveranno 27 giochi e entro la fine dell'anno questo numero salirà a 50 produzioni. Ubisoft + Classics sarà disponibile come parte dell'abbonamento PS Plus nelle varianti Extra e Premium.

Assassin’s Creed Valhalla
Child of Light
Eagle Flight
Far Cry 3 (remaster)
Far Cry 3: Blood Dragon
Far Cry 4
For Honor
Legendary Fishing
Risk: Urban Assault
South Park: The Fractured but Whole
South Park: The Stick of Truth
Space Junkies
Star Trek: Bridge Crew
Starlink: Battle for Atlas
Steep
The Crew
The Crew 2
Tom Clancy’s The Division
Trackmania Turbo
Transference
Trials Fusion
Trials of the Blood Dragon
Trials Rising
Valiant Hearts: The Great War
Watch Dogs
Werewolves Within
ZOMBI

Foto@Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

