Ubisoft si appresta ad entrare nel mondo Playstation Plus
di Redazione
16/05/2022
Ubisoft arricchirà presto l'abbonamento della console con i suoi giochi attraverso il servizio PlayStation Plus, che sarà incluso nella collezione Ubisoft + Classics.
Ubisoft arriva su Playstation e Xbox a breve
Tempo fa, le indiscrezioni trapelate in rete confermavano che i giochi Ubisoft sarebbero stati aggiunti all'offerta del servizio Game Pass. Oggi si scopre che l'azienda francese aggiungerà effettivamente i propri titoli all'abbonamento, ma non Microsoft e non tutti.
Il nuovo annuncio conferma che Ubisoft+ arriverà su PlayStation e Xbox "in futuro".
Per ora , è stato annunciato che il 24 maggio (in Europa, 23 giugno), sarà disponibile un nuovo servizio nell'ambito dell'abbonamento PlayStation Plus: Ubisoft + Classics. Ubisoft + Classics, an che se il nome può creare un po' di confusione in quanto non ci sono titoli veramente "classici" nell'elenco.
Ubisoft + Classics ti consentirà di controllare una "selezione di giochi popolari", inclusi bestseller come Assassin's Creed Valhalla , Tom Clancy's The Division e Far Cry 4.
All'inizio, gli abbonati riceveranno 27 giochi e entro la fine dell'anno questo numero salirà a 50 produzioni. Ubisoft + Classics sarà disponibile come parte dell'abbonamento PS Plus nelle varianti Extra e Premium.
Assassin’s Creed Valhalla
Child of Light
Eagle Flight
Far Cry 3 (remaster)
Far Cry 3: Blood Dragon
Far Cry 4
For Honor
Legendary Fishing
Risk: Urban Assault
South Park: The Fractured but Whole
South Park: The Stick of Truth
Space Junkies
Star Trek: Bridge Crew
Starlink: Battle for Atlas
Steep
The Crew
The Crew 2
Tom Clancy’s The Division
Trackmania Turbo
Transference
Trials Fusion
Trials of the Blood Dragon
Trials Rising
Valiant Hearts: The Great War
Watch Dogs
Werewolves Within
ZOMBI
Foto@Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Articolo Precedente
Come porteremo l'energia elettrica sulla Luna
Articolo Successivo
La porta su Marte ha scioccato il web, cosa risponde la Nasa
Redazione