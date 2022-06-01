Tutte le caratteristiche del nuovo Xiaomi Pad 6

Sono arrivati ​​i primi dettagli per il nuovo dispositivo Xiaomi Pad 6, che l'azienda dovrebbe introdurre a breve sul mercato.

I consumatori del mercato dei tablet spesso danno la priorità al display e all'esperienza quando acquistano un tablet.

Xiaomi è una delle aziende che si sforza maggiormente di migliorarsi nell'esperienza. Cercano costantemente di rendere l'interfaccia MIUI semplice e funzionale.

Intanto sono arrivati ​​i primi dettagli per il nuovo dispositivo Xiaomi Pad 6 immesso nel mercato dei tablet.

Xiaomi Pad 6 viene fornito con l'opzione doppio processore e la ricarica rapida da 120 W.

Il tablet Xiaomi Pad 6, che dovrebbe essere annunciato a breve, punterà a continuare il successo del suo predecessore.

Il Pad 5 è stato un buon successo e ora sembra che l'azienda punti a un tablet con doppio processore.

Tra le caratteristiche tecniche che compaiono nel database di ECC, Xiaomi ha incluso le opzioni MediaTek e Snapdragon, come per accontentare entrambe le parti.

Sebbene i processori da utilizzare non siano chiari, le opzioni MediaTek Dimensity 9000 e Snapdragon 8+ Gen 1 sono due opzioni in grado di massimizzare le prestazioni.

Le caratteristiche tecniche che sono state dette finora e che sono state svelate dal rapporto ECC sono le seguenti:

Processore: Snapdragon 8+ Gen 1 e opzioni MediaTek Dimensity 9000

Batteria: supportata la ricarica rapida da 120 W

Display: 144 Hz LTPO

Sistema operativo: Android con interfaccia MIUI

Il tablet poi dovrebbe utilizzare una versione speciale della MIUI. Si dice che Xiaomi abbia progettato una nuova versione di MIUI interamente per i suoi tablet e la utilizzerà nel prossimo futuro.

Proprio come la riprogettazione di iOS come iPadOS da parte di Apple, i miglioramenti dell'esperienza sono tra i dettagli che faranno la differenza.

Probabilmente lo Xiaomi Pad 6 sarà sul mercato nell'agosto di quest'anno.

foto@Xiaomi