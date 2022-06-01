Tutte le caratteristiche del nuovo Xiaomi Pad 6
01/06/2022
Sono arrivati i primi dettagli per il nuovo dispositivo Xiaomi Pad 6, che l'azienda dovrebbe introdurre a breve sul mercato.
I consumatori del mercato dei tablet spesso danno la priorità al display e all'esperienza quando acquistano un tablet.
Xiaomi è una delle aziende che si sforza maggiormente di migliorarsi nell'esperienza. Cercano costantemente di rendere l'interfaccia MIUI semplice e funzionale.
Intanto sono arrivati i primi dettagli per il nuovo dispositivo Xiaomi Pad 6 immesso nel mercato dei tablet.
Xiaomi Pad 6 viene fornito con l'opzione doppio processore e la ricarica rapida da 120 W.
Il tablet Xiaomi Pad 6, che dovrebbe essere annunciato a breve, punterà a continuare il successo del suo predecessore.
Il Pad 5 è stato un buon successo e ora sembra che l'azienda punti a un tablet con doppio processore.
Tra le caratteristiche tecniche che compaiono nel database di ECC, Xiaomi ha incluso le opzioni MediaTek e Snapdragon, come per accontentare entrambe le parti.
Sebbene i processori da utilizzare non siano chiari, le opzioni MediaTek Dimensity 9000 e Snapdragon 8+ Gen 1 sono due opzioni in grado di massimizzare le prestazioni.
Le caratteristiche tecniche che sono state dette finora e che sono state svelate dal rapporto ECC sono le seguenti:
Processore: Snapdragon 8+ Gen 1 e opzioni MediaTek Dimensity 9000
Batteria: supportata la ricarica rapida da 120 W
Display: 144 Hz LTPO
Sistema operativo: Android con interfaccia MIUI
Il tablet poi dovrebbe utilizzare una versione speciale della MIUI. Si dice che Xiaomi abbia progettato una nuova versione di MIUI interamente per i suoi tablet e la utilizzerà nel prossimo futuro.
Proprio come la riprogettazione di iOS come iPadOS da parte di Apple, i miglioramenti dell'esperienza sono tra i dettagli che faranno la differenza.
Probabilmente lo Xiaomi Pad 6 sarà sul mercato nell'agosto di quest'anno.
