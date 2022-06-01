iPhone 13 i cinesi creano il clone perfetto che costa meno

Il produttore di tecnologia cinese LeTV ha annunciato l'Y1 Pro, che ha un design che è una copia dell'iPhone 13.

L'azienda cinese LeTV ha lanciato un nuovo modello di smartphone economico, Y1 Pro , che sembra esattamente lo stesso dell'iPhone 13 ma costa 10 volte meno.

I cinesi hanno copiato non solo il design dell'unità fotocamera e i bordi piatti del dispositivo, ma anche il notch caratteristico di Apple.

LeTV Y1 Pro è dotato di un display LCD HD da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e di una fotocamera selfie da 5 MP.

Sul pannello posteriore sono presenti due fotocamere da 8 + 2 megapixel . Il dispositivo è dotato di un chip Unisoc Tiger T310 , 4 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, oltre a una batteria da 4000 mAh e una porta USB-C.

l marchio posiziona questo modello come uno smartphone economico con una qualità dei materiali premium.

LeTV Y1 Pro ha un prezzo di 75 dollari per il modello da 4/32 GB, 105 dollari per il modello da 4/128 GB e 135 dollari per la versione top da 4/256 GB.