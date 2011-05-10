Trucchi Marvel: Ultimate Alliance
di Redazione
10/05/2011
Dare Devil: Sinistra(2), destra(2), Su, Giù, Su, Giù, Start
Silver Surfer: Giù, Sinistra(2), Su, destra, Su, Giù, Sinistra, Start
Durante il gioco
God Mode: Su, Giù, Su, Giù, Su, Sinistra, Giù, destra
Filler: Sinistra, destra(2), Sinistra, Su, Giù(2), Su
Da inserire nel menù iniziale o nel menù Hero Management
Sblocca tutti i costumi: Su, Giù, Su, Giù, Sinistra, destra, Sinistra, destra, Su, Giù, Start
Tutti i personaggi: Su(2), Giù(2), Sinistra(3), Start
Nel team menù
Livello 99: Su, Sinistra, Su, Sinistra, Giù, destra, Giù, destra
100k: Su(3), Sinistra, destra, Sinistra
