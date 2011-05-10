Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Marvel: Ultimate Alliance

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dare Devil: Sinistra(2), destra(2), Su, Giù, Su, Giù, Start

Silver Surfer: Giù, Sinistra(2), Su, destra, Su, Giù, Sinistra, Start

Durante il gioco

God Mode: Su, Giù, Su, Giù, Su, Sinistra, Giù, destra

Filler: Sinistra, destra(2), Sinistra, Su, Giù(2), Su

Da inserire nel menù iniziale o nel menù Hero Management

Sblocca tutti i costumi: Su, Giù, Su, Giù, Sinistra, destra, Sinistra, destra, Su, Giù, Start

Tutti i personaggi: Su(2), Giù(2), Sinistra(3), Start

Nel team menù

Livello 99: Su, Sinistra, Su, Sinistra, Giù, destra, Giù, destra

100k: Su(3), Sinistra, destra, Sinistra
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Attaccato il sito di Anonymous

Articolo Successivo

Trucchi Crusty Demons

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022