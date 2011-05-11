Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Attaccato il sito di Anonymous

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Eh si, pare proprio che uno dei siti del gruppo di hacker Anonymous sia stato attaccato nelle ore precedenti. A quanto pare, a molti utenti, non è piaciuto quel che si è fatto nei confronti di Sony e del PSN. Anche se non si sa ancora chi sia il colpevole dell' hackeraggio

ai server della società nipponica molti puntano il dito contro il gruppo, famoso di aver attaccato molti siti web (anche italiani, come quello del Governo) per rivendicare i diritti umani.
Si sa anche che, da una fonte non ufficiale, molti dati degli utenti del gruppo sono stati comunicati all' FBI ma resta tutto da vedere.




Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sony: Capcom si infuria

Articolo Successivo

Trucchi Marvel: Ultimate Alliance

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022