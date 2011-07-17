Loading...

Trucchi GTA Vice City Stories

17/07/2011

TITOLO

Weapon Set 1:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, X, Su, Giù, Quadrato, Sinistra, Destra

Weapon Set 2:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, Quadrato, Su, Giù, Triangolo, Sinistra, Destra

Weapon Set 3:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, Triangolo, Su, Giù, Cerchio, Sinistra, Destra

Semafori Verdi:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Triangolo, X, L1, R1, Sinistra, Cerchio

Le auto vi puntano:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Su, Destra, Sinistra, Triangolo, Cerchio, Cerchio, Quadrato

Distruggi le auto:
Durante una normale partita digitare in sequenza L1, R1, R1, Sinistra, Destra, Quadrato, Giù, R1

Nebbia:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Giù, Triangolo, X, Destra, Su, Sinistra, L1

Protezione al massimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Quadrato, Quadrato, L1, R1

Salute al massimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1

250.000$:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, L1, Giù, L1, Cerchio, Su, L1, Quadrato

Amici magnetici:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1

Livello di Wanted al minimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Destra, Triangolo, Triangolo, Giù, Sinistra, X, X

Niente trazione:
Durante una normale partita digitare in sequenza Giù, Sinistra, Su, L1, R1, Triangolo, Cerchio, X
I pedoni vi attaccano:
Durante una normale partita digitare in sequenza Giù, Triangolo, Su, X, L1, R1, L1, R1

Tumulto:
Durante una normale partita digitare in sequenza R1, L1, L1, Giù, Sinistra, Cerchio, Giù, L1

Gioco veloce:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Sinistra, R1, R1, Su, Triangolo, Giù, X

Veicoli neri:
Durante una normale partita digitare in sequenza L1, R1, L1, R1, Sinistra, Cerchio, Su, X

Veicoli cromati:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Su, Sinistra, Giù, Triangolo, Triangolo, L1, R1

Livello di Wanted al massimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Destra, Quadrato, Quadrato, Giù, Sinistra, Cerchio, Cerchio

Suicidio:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1, Giù, X


