Trucchi GTA Vice City Stories
17/07/2011
Weapon Set 1:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, X, Su, Giù, Quadrato, Sinistra, Destra
Weapon Set 2:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, Quadrato, Su, Giù, Triangolo, Sinistra, Destra
Weapon Set 3:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, Triangolo, Su, Giù, Cerchio, Sinistra, Destra
Semafori Verdi:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Triangolo, X, L1, R1, Sinistra, Cerchio
Le auto vi puntano:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Su, Destra, Sinistra, Triangolo, Cerchio, Cerchio, Quadrato
Distruggi le auto:
Durante una normale partita digitare in sequenza L1, R1, R1, Sinistra, Destra, Quadrato, Giù, R1
Nebbia:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Giù, Triangolo, X, Destra, Su, Sinistra, L1
Protezione al massimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Quadrato, Quadrato, L1, R1
Salute al massimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1
250.000$:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, L1, Giù, L1, Cerchio, Su, L1, Quadrato
Amici magnetici:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1
Livello di Wanted al minimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Destra, Triangolo, Triangolo, Giù, Sinistra, X, X
Niente trazione:
Durante una normale partita digitare in sequenza Giù, Sinistra, Su, L1, R1, Triangolo, Cerchio, X
I pedoni vi attaccano:
Durante una normale partita digitare in sequenza Giù, Triangolo, Su, X, L1, R1, L1, R1
Tumulto:
Durante una normale partita digitare in sequenza R1, L1, L1, Giù, Sinistra, Cerchio, Giù, L1
Gioco veloce:
Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Sinistra, R1, R1, Su, Triangolo, Giù, X
Veicoli neri:
Durante una normale partita digitare in sequenza L1, R1, L1, R1, Sinistra, Cerchio, Su, X
Veicoli cromati:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Su, Sinistra, Giù, Triangolo, Triangolo, L1, R1
Livello di Wanted al massimo:
Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Destra, Quadrato, Quadrato, Giù, Sinistra, Cerchio, Cerchio
Suicidio:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1, Giù, X
