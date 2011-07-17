Trucchi GTA Vice City Stories

Weapon Set 1:

Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, X, Su, Giù, Quadrato, Sinistra, Destra

Weapon Set 2:

Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, Quadrato, Su, Giù, Triangolo, Sinistra, Destra

Weapon Set 3:

Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Destra, Triangolo, Su, Giù, Cerchio, Sinistra, Destra

Semafori Verdi:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Triangolo, X, L1, R1, Sinistra, Cerchio

Le auto vi puntano:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Su, Destra, Sinistra, Triangolo, Cerchio, Cerchio, Quadrato

Distruggi le auto:

Durante una normale partita digitare in sequenza L1, R1, R1, Sinistra, Destra, Quadrato, Giù, R1

Nebbia:

Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Giù, Triangolo, X, Destra, Su, Sinistra, L1

Protezione al massimo:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Quadrato, Quadrato, L1, R1

Salute al massimo:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1

250.000$:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, L1, Giù, L1, Cerchio, Su, L1, Quadrato

Amici magnetici:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Giù, Sinistra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1

Livello di Wanted al minimo:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Destra, Triangolo, Triangolo, Giù, Sinistra, X, X

Niente trazione:

Durante una normale partita digitare in sequenza Giù, Sinistra, Su, L1, R1, Triangolo, Cerchio, X

I pedoni vi attaccano:

Durante una normale partita digitare in sequenza Giù, Triangolo, Su, X, L1, R1, L1, R1

Tumulto:

Durante una normale partita digitare in sequenza R1, L1, L1, Giù, Sinistra, Cerchio, Giù, L1

Gioco veloce:

Durante una normale partita digitare in sequenza Sinistra, Sinistra, R1, R1, Su, Triangolo, Giù, X

Veicoli neri:

Durante una normale partita digitare in sequenza L1, R1, L1, R1, Sinistra, Cerchio, Su, X

Veicoli cromati:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Su, Sinistra, Giù, Triangolo, Triangolo, L1, R1

Livello di Wanted al massimo:

Durante una normale partita digitare in sequenza Su, Destra, Quadrato, Quadrato, Giù, Sinistra, Cerchio, Cerchio

Suicidio:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Destra, Cerchio, Cerchio, L1, R1, Giù, X