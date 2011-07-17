Trucchi Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
di Redazione
17/07/2011
Androide N° 8:
Completa il capitolo Affectionate Android nel Dragon History's What If Saga.
Arale:
Completa il capitolo Dream Match: Goku Vs. Arale nel Dragon History's What If Saga.
Babidi:
Completa il capitolo Farewell to the Proud Warrior nel Dragon History's Majin Buu Saga.
Chi-Chi
Esprimi il desiderio a Red Shenron
Cyborg Tao:
Ottieni la vittoria nel torneo dell'altro mondo a livello 2
Devilman:
Completa il livello Un aiuto inaspettato nella saga What if del Dragon History
Dr Gelo:
Completa il livello Strongest in the World nella saga Special del Dragon History
Fasha:
Ottieni la vittoria nel livello 3 del Yamcha Game.
Future Gohan:
Esprimi il desiderio a shenron.
Generale Blu:
Completa il livello Villaggio Pinguino nella saga Dragon Ball del Dragon History.
Goku GT:
Completa il livello Immortal Monster nella saga Dragon Ball GT del Dragon History
King Cold:
Vinci il Cell Game a livello 3
King Piccolo:
Completa il livello Goku Strikes Back nella saga Dragon Ball del Dragon History.
King Vegeta:
Completa il livello Galaxy Battle nella saga What if del Dragon History.
Nail:
Completa il livello Super Saiyan?! nella saga di Freezer del Dragon History.
Nam:
Completa il livello Ceiling Vs. Ground nella saga Dragon Ball del Dragon History.
Nuova Shenron:
Completa il livello Solar Warrior 6000 Degrees of Power! nella saga Dragon Ball GT del Dragon History.
Pilaf Machine:
Ottieni la vittoria nel mondiale di arti marziali a livello due.
Spopovich:
Ottieni la vittoria nel mondiale di arti marziali a livello tre.
Articolo Precedente
Trucchi GTA Vice City Stories
Articolo Successivo
Trucchi Spider Man 3
Redazione