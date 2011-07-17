Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Androide N° 8:
Completa il capitolo Affectionate Android nel Dragon History's What If Saga.

Arale:
Completa il capitolo Dream Match: Goku Vs. Arale nel Dragon History's What If Saga.

Babidi:
Completa il capitolo Farewell to the Proud Warrior nel Dragon History's Majin Buu Saga.

Chi-Chi
Esprimi il desiderio a Red Shenron

Cyborg Tao:
Ottieni la vittoria nel torneo dell'altro mondo a livello 2

Devilman:
Completa il livello Un aiuto inaspettato nella saga What if del Dragon History

Dr Gelo:
Completa il livello Strongest in the World nella saga Special del Dragon History

Fasha:
Ottieni la vittoria nel livello 3 del Yamcha Game.

Future Gohan:
Esprimi il desiderio a shenron.

Generale Blu:
Completa il livello Villaggio Pinguino nella saga Dragon Ball del Dragon History.

Goku GT:
Completa il livello Immortal Monster nella saga Dragon Ball GT del Dragon History

King Cold:
Vinci il Cell Game a livello 3

King Piccolo:
Completa il livello Goku Strikes Back nella saga Dragon Ball del Dragon History.

King Vegeta:
Completa il livello Galaxy Battle nella saga What if del Dragon History.

Nail:
Completa il livello Super Saiyan?! nella saga di Freezer del Dragon History.

Nam:
Completa il livello Ceiling Vs. Ground nella saga Dragon Ball del Dragon History.

Nuova Shenron:
Completa il livello Solar Warrior 6000 Degrees of Power! nella saga Dragon Ball GT del Dragon History.

Pilaf Machine:
Ottieni la vittoria nel mondiale di arti marziali a livello due.

Spopovich:
Ottieni la vittoria nel mondiale di arti marziali a livello tre.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi GTA Vice City Stories

Articolo Successivo

Trucchi Spider Man 3

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022