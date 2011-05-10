Trucchi GTA 3 DOUBLE PACK
10/05/2011
Macchine invisibili:
Durante una normale partita digitare in sequenza L, L, X, Nero, Y, L, Y.
Usa un caro armato:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, B, B, B, B, B, R, Bianco, L, Y, B, Y.
Macchine saltellanti:
Durante una normale partita digitare in sequenza R, L, Nero, L, Sinistra, R, R, Y.
Aumenta il livello di violenza:
Durante una normale partita digitare in sequenza X, L, B, Giù, L, R, Y, Destra, L, A.
Abilita tutte le armi:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, Nero, L, Nero, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.
Munizioni infinite:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, Nero, L, Bianco, Sinistra, Su, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.
Vita infinita:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, Nero, L, R, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.
Tempo veloce:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, B, B, X, X, X, X, X, L, Y, B, Y.
Tempo lento durante la partita:
Durante una normale partita digitare in sequenza Y, Su, Destra, Giù, X, R, Nero.
Tempo (atmosferico) sereno:
Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, Y.
Tempo(atmosferico) nuvoloso:
Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, X.
Tempo nebbioso:
Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, A.
Tempo piovoso:
Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, B.
GTA VICE CITY
Piloti aggressivi:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, B, R, Bianco, Sinistra, R, L, Nero, Bianco.
Armatura:
Durante una normale partita digitare in sequenza R, Nero, L, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.
Macchine nere:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, Bianco, Up, R, Sinistra, A, R, L, Sinistra, B.
Le macchine possono correre sull'acqua:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Nero, B, R, Bianco, X, R, Nero.
Piloti aggressivi:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, B, R, Bianco, Sinistra, R, L, Nero, Bianco.
Cambiare abbigliamento:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Destra, Sinistra, Su, L, ianco, Sinistra, Su, Giù, Destra.
Dodo cheat:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Nero, B, R, Bianco, Giù, L, R.
Recupera la salute:
Durante una normale partita digitare in sequenza R, Nero, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.
Guida precisa:
Durante una normale partita digitare in sequenza Y, R, R, Sinistra, R, L, Nero, L.
Macchine rosa:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, L, Giù, Bianco, Sinistra, A, R, L, Destra, A.
Gioca come Candy Suxxx:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, Nero, Giù, R, Sinistra, Destra, R, L, A, Bianco.
Gioca come Hilary King:
Durante una normale partita digitare in sequenza R, B, Nero, L, Destra, R, L, A, Nero.
Gioca come Ken Rosenberg:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, L, Up, Bianco, L, Destra, R, L, A, R.
Gioca come Lance Vance:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, BIanco, Sinistra, A, R, L, A, L.
Gioca come Mercedes:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, L, Su, L, Destra, R, Destra, Su, B, Y.
Gioca come Phil Cassady:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, R, Su, Nero, L, Destra, R, L , Destra, B.
Gioca come Ricardo Diaz:
Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Giù, L, Nero, Bianco.
Gioca come Sonny Forelli:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, L, B, Bianco, Sinistra, A, R, L, A, A.
Suicidati:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Bianco, Giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, Bianco, L.
Tempo nuvoloso:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, Y.
Tempo nebbioso:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, A.
Tempesta:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, B.
Suicidati:
Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Bianco, Giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, Bianco, L.
Sereno:
Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, Giù.
Pioggia Torrenziale:
Durante una normale partita digitare in sequenza Black, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, X.
Acccelera il tempo:
Durante una normale partita digitare in sequenza B, B, L, X, L, X, X, X, L, Y, B, Y.
