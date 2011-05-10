Home News Trucchi GTA 3 DOUBLE PACK

10/05/2011

Macchine invisibili:

Durante una normale partita digitare in sequenza L, L, X, Nero, Y, L, Y.



Usa un caro armato:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, B, B, B, B, B, R, Bianco, L, Y, B, Y.



Macchine saltellanti:

Durante una normale partita digitare in sequenza R, L, Nero, L, Sinistra, R, R, Y.



Aumenta il livello di violenza:

Durante una normale partita digitare in sequenza X, L, B, Giù, L, R, Y, Destra, L, A.



Abilita tutte le armi:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, Nero, L, Nero, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.



Munizioni infinite:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, Nero, L, Bianco, Sinistra, Su, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.



Vita infinita:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, Nero, L, R, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.



Tempo veloce:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, B, B, X, X, X, X, X, L, Y, B, Y.



Tempo lento durante la partita:

Durante una normale partita digitare in sequenza Y, Su, Destra, Giù, X, R, Nero.



Tempo (atmosferico) sereno:

Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, Y.



Tempo(atmosferico) nuvoloso:

Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, X.



Tempo nebbioso:

Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, A.



Tempo piovoso:

Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Nero, R, Bianco, B.









GTA VICE CITY





Piloti aggressivi:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, B, R, Bianco, Sinistra, R, L, Nero, Bianco.



Armatura:

Durante una normale partita digitare in sequenza R, Nero, L, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.



Macchine nere:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, Bianco, Up, R, Sinistra, A, R, L, Sinistra, B.



Le macchine possono correre sull'acqua:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Nero, B, R, Bianco, X, R, Nero.



Cambiare abbigliamento:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Destra, Sinistra, Su, L, ianco, Sinistra, Su, Giù, Destra.



Dodo cheat:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Nero, B, R, Bianco, Giù, L, R.



Recupera la salute:

Durante una normale partita digitare in sequenza R, Nero, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su.



Guida precisa:

Durante una normale partita digitare in sequenza Y, R, R, Sinistra, R, L, Nero, L.



Macchine rosa:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, L, Giù, Bianco, Sinistra, A, R, L, Destra, A.



Gioca come Candy Suxxx:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, Nero, Giù, R, Sinistra, Destra, R, L, A, Bianco.



Gioca come Hilary King:

Durante una normale partita digitare in sequenza R, B, Nero, L, Destra, R, L, A, Nero.



Gioca come Ken Rosenberg:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, L, Up, Bianco, L, Destra, R, L, A, R.



Gioca come Lance Vance:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, BIanco, Sinistra, A, R, L, A, L.



Gioca come Mercedes:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, L, Su, L, Destra, R, Destra, Su, B, Y.



Gioca come Phil Cassady:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, R, Su, Nero, L, Destra, R, L , Destra, B.



Gioca come Ricardo Diaz:

Durante una normale partita digitare in sequenza L, Bianco, R, Nero, Giù, L, Nero, Bianco.



Gioca come Sonny Forelli:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, L, B, Bianco, Sinistra, A, R, L, A, A.



Tempo nuvoloso:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, Y.



Tempo nebbioso:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, A.



Tempesta:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, B.



Suicidati:

Durante una normale partita digitare in sequenza Destra, Bianco, Giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, Bianco, L.



Sereno:

Durante una normale partita digitare in sequenza Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, Giù.



Pioggia Torrenziale:

Durante una normale partita digitare in sequenza Black, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, X.



Acccelera il tempo:

Durante una normale partita digitare in sequenza B, B, L, X, L, X, X, X, L, Y, B, Y.

