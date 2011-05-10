Loading...

Trucchi Ghost Recon Advanced Warfighter

10/05/2011

# TUTTI I LIVELLI: mettere il gioco in pausa, tenere premuti LB+RB+Back e digitare Y, RB, Y, RB, X
# RECUPERA LA VITA: mettere il gioco in pausa, tenere premuti LB+RB+Back e digitare LB (x 2), RB. X. RB, Y
# MUNIZIONI INFINITE: mettere il gioco in pausa, tenete premuti LB+RB+Back e digitare RB (x 2), LB. X, LB, Y
# TEAM INVINCIBILE: mettere il gioco in pausa, tenere premuti LB+RB+Back e digitare X (x 2), Y, RB, Y, LB
# SCOTT MITCHELL INVINCIBILE: mettere il gioco in pausa, tenere premuti LB+RB+Back e digitare Y (x 2), X, RB, X, LB
