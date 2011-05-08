Trucchi Full Auto 2: Battlelines
di Redazione
08/05/2011
Andate nella sezione codici del menu ed immettete:
Su (4), Sinistra, Giù, Su, Destra, Giù (4): Sblocca tutte le auto
START, Sinistra, SELECT, Destra,Destra, Triangolo, X, Quadrato, START, R, Giù, SELECT: Sblocca tutti gli eventi
