Trucchi Full Auto 2: Battlelines

08/05/2011

TITOLO
Andate nella sezione codici del menu ed immettete:

Su (4), Sinistra, Giù, Su, Destra, Giù (4): Sblocca tutte le auto
START, Sinistra, SELECT, Destra,Destra, Triangolo, X, Quadrato, START, R, Giù, SELECT: Sblocca tutti gli eventi
