Trucchi Crisis Core: Final Fantasy VII
di Redazione
08/05/2011
Sblocca il New Game+
Completa il gioco e aspetta che ti venga chiesto di salvare, dopo la schermata con i crediti. Una volta ricominciato il gioco con lo stesso file sarà attivo il New Game+, che aggiunge maggiore difficoltà all'avventura.
Completa il gioco e aspetta che ti venga chiesto di salvare, dopo la schermata con i crediti. Una volta ricominciato il gioco con lo stesso file sarà attivo il New Game+, che aggiunge maggiore difficoltà all'avventura.
Articolo Precedente
Trucchi Crazy Taxi: Fare Wars
Articolo Successivo
Trucchi GTA Liberty City Stories
Redazione