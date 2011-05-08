Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Crisis Core: Final Fantasy VII

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sblocca il New Game+
Completa il gioco e aspetta che ti venga chiesto di salvare, dopo la schermata con i crediti. Una volta ricominciato il gioco con lo stesso file sarà attivo il New Game+, che aggiunge maggiore difficoltà all'avventura.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Crazy Taxi: Fare Wars

Articolo Successivo

Trucchi GTA Liberty City Stories

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022