Trucchi Crazy Taxi: Fare Wars

08/05/2011

Sblocca il Crazy Blur
Ottieni la licenza di classe C (o superiore) in una qualunque mappa e in qualunque modalità di Crazy Taxi 1 o 2.

Sblocca l'intervista esclusiva ai produttori del primo Crazy Taxi
Completa i mini giochi in Crazy Taxi, Crazy Box o Crazy Taxi 2 e Crazy Pyramid
