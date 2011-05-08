Trucchi Crazy Taxi: Fare Wars
di Redazione
08/05/2011
Sblocca il Crazy Blur
Ottieni la licenza di classe C (o superiore) in una qualunque mappa e in qualunque modalità di Crazy Taxi 1 o 2.
Sblocca l'intervista esclusiva ai produttori del primo Crazy Taxi
Completa i mini giochi in Crazy Taxi, Crazy Box o Crazy Taxi 2 e Crazy Pyramid
Ottieni la licenza di classe C (o superiore) in una qualunque mappa e in qualunque modalità di Crazy Taxi 1 o 2.
Sblocca l'intervista esclusiva ai produttori del primo Crazy Taxi
Completa i mini giochi in Crazy Taxi, Crazy Box o Crazy Taxi 2 e Crazy Pyramid
Articolo Precedente
Trucchi Race Driver 2006
Articolo Successivo
Trucchi Crisis Core: Final Fantasy VII
Redazione