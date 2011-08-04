Trucchi 50 cent bulletproof

Durante il gioco andate nel menu opzioni, Cheats e inserite i seguenti codici:





the hub is broken - Pistole più potenti

yayoshome - Tony Yayo Video seducente

ny’sfinestyo - Salute infinita

orangejuice - Azione 26 sbloccata

graballthat50 - Tutte le canzoni sbloccate

workout - empty n’ Clips counter Kill

50bpexclusives - Le canzoni I’m A Rider, Maybe We Crazy e Pimp PT2 sono sbloccate

killa1 - La canzone So Seductive è sbloccata

gotthemrachets - Tutte le armi disponibili

gunrunner - blood hound counter kill

sayhellotomylittlefriend - Il video My Buddy è sbloccato



soldi extra

Per avere denaro extra, afferrate il vostro avversario e scegliete di rubare. Interrogatelo finchè non farà

cadere una carta di credito o un portafoglio, che potrete facilmente sottrargli



morti quasi sempre al primo colpo

Per uccidere al primo colpo mirate un avversario (è meglio se è fermo, se è in movimento è quasi

impossibile) alla testa e, quando il mirino ha focalizzato pienamente il bersaglio sparate. Il colpo

decapiterà il malcapitato che morirà sul colpo



missioni compiute senza sforzo

Questo trucco vale solo per le missioni vicino a casa. Per portarle a termine senza sforzo bisogna restare

immobili fuori casa per parecchio tempo finchè la missione si porta a termine e parte il video. finito il

video comparirà in alto "task completed", cioè missione completata.



sblocca canzoni

vicino alla metropolitana trovarete un furgone,andate a parlare con DJ whoo kid e dopo un po’ vi mostrera

tutti i video e le canzoni sbloccabili





Tutte le armi in vendita

Per poter acquistare tutte le armi(dalla nine al bazooka), e i giubbotti antiproiettile(I, II, III livello di

copertura) dovete completare tutte le missioni(l’ultima è quella a Vassel); dopo verrete automaticamente

trasportati a casa: ora dovete andare da Grizz che si trova vicino alla metropolitana e andare sul retro del

furgone. Egli avrà una vasta gamma di armi a tua disposizione...non vi resta altro che svuotare il vostro

portafogli



fare sesso con le due prostitute che ci sono in città

