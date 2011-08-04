Trucchi 50 cent bulletproof
04/08/2011
Durante il gioco andate nel menu opzioni, Cheats e inserite i seguenti codici:
the hub is broken - Pistole più potenti
yayoshome - Tony Yayo Video seducente
ny’sfinestyo - Salute infinita
orangejuice - Azione 26 sbloccata
graballthat50 - Tutte le canzoni sbloccate
workout - empty n’ Clips counter Kill
50bpexclusives - Le canzoni I’m A Rider, Maybe We Crazy e Pimp PT2 sono sbloccate
killa1 - La canzone So Seductive è sbloccata
gotthemrachets - Tutte le armi disponibili
gunrunner - blood hound counter kill
sayhellotomylittlefriend - Il video My Buddy è sbloccato
soldi extra
Per avere denaro extra, afferrate il vostro avversario e scegliete di rubare. Interrogatelo finchè non farà
cadere una carta di credito o un portafoglio, che potrete facilmente sottrargli
morti quasi sempre al primo colpo
Per uccidere al primo colpo mirate un avversario (è meglio se è fermo, se è in movimento è quasi
impossibile) alla testa e, quando il mirino ha focalizzato pienamente il bersaglio sparate. Il colpo
decapiterà il malcapitato che morirà sul colpo
missioni compiute senza sforzo
Questo trucco vale solo per le missioni vicino a casa. Per portarle a termine senza sforzo bisogna restare
immobili fuori casa per parecchio tempo finchè la missione si porta a termine e parte il video. finito il
video comparirà in alto "task completed", cioè missione completata.
sblocca canzoni
vicino alla metropolitana trovarete un furgone,andate a parlare con DJ whoo kid e dopo un po’ vi mostrera
tutti i video e le canzoni sbloccabili
Tutte le armi in vendita
Per poter acquistare tutte le armi(dalla nine al bazooka), e i giubbotti antiproiettile(I, II, III livello di
copertura) dovete completare tutte le missioni(l’ultima è quella a Vassel); dopo verrete automaticamente
trasportati a casa: ora dovete andare da Grizz che si trova vicino alla metropolitana e andare sul retro del
furgone. Egli avrà una vasta gamma di armi a tua disposizione...non vi resta altro che svuotare il vostro
portafogli
fare sesso con le due prostitute che ci sono in città
Durante il gioco mettete pausa andate su opzioni e andate in cheat e inserite "penissessualprostitueshion"
