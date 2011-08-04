Loading...

Trucchi 50 cent bulletproof

04/08/2011

TITOLO 
Durante il gioco andate nel menu opzioni, Cheats e inserite i seguenti codici: 

the hub is broken - Pistole più potenti 
yayoshome - Tony Yayo Video seducente 
ny’sfinestyo - Salute infinita 
orangejuice - Azione 26 sbloccata
graballthat50 - Tutte le canzoni sbloccate
workout - empty n’ Clips counter Kill
50bpexclusives - Le canzoni I’m A Rider, Maybe We Crazy e Pimp PT2 sono sbloccate
killa1 - La canzone So Seductive è sbloccata
gotthemrachets - Tutte le armi disponibili
gunrunner - blood hound counter kill
sayhellotomylittlefriend - Il video My Buddy è sbloccato

soldi extra
Per avere denaro extra, afferrate il vostro avversario e scegliete di rubare. Interrogatelo finchè non farà
cadere una carta di credito o un portafoglio, che potrete facilmente sottrargli

codici extra#2

workout: Cantatore di morti attivato
the hub is broken:Armi + potenti
gotthemrachets:Tutte le armi
gunrunner:Counter-kill attivato 
Snitch:Tutti i livelli
TimeToSmokeEm:Danni moltiplicati x due
GrizzSpecial:Munizioni illimitate
orangejuice:Action 26 Sbloccato
graballthat50: Tutte le canzoni
sayhellotomylittlefriend:Video MY BUDDY SBLOCCATO

codici extra 

Mettet il gioco in pausa , andate su opzioni , cheats e inserite queste password :
PASSWORD EFFETTO
GoodDieYoug G’d-Up counter kill
TimeToThrowDown Mountain Climber c. k.
HardcoreGShit Southside c. k.
AintGotNothin Wanksta c. k.
HookMeUp50 Tutti i video musicali

morti quasi sempre al primo colpo 
Per uccidere al primo colpo mirate un avversario (è meglio se è fermo, se è in movimento è quasi
impossibile) alla testa e, quando il mirino ha focalizzato pienamente il bersaglio sparate. Il colpo
decapiterà il malcapitato che morirà sul colpo

missioni compiute senza sforzo 
Questo trucco vale solo per le missioni vicino a casa. Per portarle a termine senza sforzo bisogna restare
immobili fuori casa per parecchio tempo finchè la missione si porta a termine e parte il video. finito il
video comparirà in alto "task completed", cioè missione completata.

sblocca canzoni 
vicino alla metropolitana trovarete un furgone,andate a parlare con DJ whoo kid e dopo un po’ vi mostrera
tutti i video e le canzoni sbloccabili

Tutte le armi in vendita 
Per poter acquistare tutte le armi(dalla nine al bazooka), e i giubbotti antiproiettile(I, II, III livello di
copertura) dovete completare tutte le missioni(l’ultima è quella a Vassel); dopo verrete automaticamente
trasportati a casa: ora dovete andare da Grizz che si trova vicino alla metropolitana e andare sul retro del
furgone. Egli avrà una vasta gamma di armi a tua disposizione...non vi resta altro che svuotare il vostro 
portafogli

fare sesso con le due prostitute che ci sono in città 
Durante il gioco mettete pausa andate su opzioni e andate in cheat e inserite "penissessualprostitueshion"
