Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi 300: march to glory

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

 

Sconfiggi i giganti
Usa un germoglio per distruggere le loro armature per prima cosa e poi attacca i giganti quando vuoi. Quando combatti il secondo gigante immortale, questo correrà via e inizierà a riguadagnare salute.

Vai verso la statua che e dietro di lui, spingila su di lui e sconfiggilo.

Visione infernale
completate il gioco almeno una volta, andate nella schermata dei titoli e digitate destra sinistra sinistra giu destra destra triangolo dopo di che quando ricomincerete il gioco vedrete tutto macchiato di sangue

25,000 Kleos
Con gioco in pausa inserire: Giù, Sinistra, Giù, Sinistra, Su, Sinistra.

Nota: Questo codice può essere usato solo una volta

20.000 kleos
Il codice funziona una sola volta. Per attivarlo entrate nel menu e premete: su su giu giu destra su sinistra giu X

10.000 kleos
Il codice funziona una sola volta. Per attivarlo entrate nel menu e premete: X quadrato cerchio X triangolo X

5.000 kleos
Il codice funziona una sola volta. Per attivarlo entrate nel menu e premete: L1 L2 su giu destra sinistra

1.000 kleos
L1 L2 su su destra giu sinistra giu

2.000 kleos
R1 R2 triangolo triangolo cerchio su giu X

25000 Kleos
Mettere il gioco in pausa e inserire: Giù, Sinistra, Giù, Sinistra, Su, Sinistra.

NB: Questo codice puù essere usato solo una volta!

15,000 kleos
su giu sinistra destra su giu

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi 50 cent bulletproof

Articolo Successivo

Come riavere la vecchia chat di Facebook 2° metodo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022