Trucchi 300: march to glory
di Redazione
04/08/2011
Sconfiggi i giganti
Usa un germoglio per distruggere le loro armature per prima cosa e poi attacca i giganti quando vuoi. Quando combatti il secondo gigante immortale, questo correrà via e inizierà a riguadagnare salute.
Vai verso la statua che e dietro di lui, spingila su di lui e sconfiggilo.
Visione infernale
completate il gioco almeno una volta, andate nella schermata dei titoli e digitate destra sinistra sinistra giu destra destra triangolo dopo di che quando ricomincerete il gioco vedrete tutto macchiato di sangue
25,000 Kleos
Con gioco in pausa inserire: Giù, Sinistra, Giù, Sinistra, Su, Sinistra.
Nota: Questo codice può essere usato solo una volta
20.000 kleos
Il codice funziona una sola volta. Per attivarlo entrate nel menu e premete: su su giu giu destra su sinistra giu X
10.000 kleos
Il codice funziona una sola volta. Per attivarlo entrate nel menu e premete: X quadrato cerchio X triangolo X
5.000 kleos
Il codice funziona una sola volta. Per attivarlo entrate nel menu e premete: L1 L2 su giu destra sinistra
1.000 kleos
L1 L2 su su destra giu sinistra giu
2.000 kleos
R1 R2 triangolo triangolo cerchio su giu X
25000 Kleos
Mettere il gioco in pausa e inserire: Giù, Sinistra, Giù, Sinistra, Su, Sinistra.
NB: Questo codice puù essere usato solo una volta!
15,000 kleos
su giu sinistra destra su giu
Articolo Precedente
Trucchi 50 cent bulletproof
Articolo Successivo
Come riavere la vecchia chat di Facebook 2° metodo
Redazione