Trovare e aggiungere keywords

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2011

Le keywords sono delle parole chiave che permettono ai motori di ricerca di indicizzare e quindi trovare, più facilmente il sito web sui motori di ricerca. Per trovare le parole più adatte bisogna andare su:

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none

e in "Parola o frase (una per riga)" inserire ad esempio Computer, inserire il codice captcha e cliccare su Cerca. Ora verranno fuori tutte le keywords relative alla parola computer.
Successivamente si potrà anche ordinarle in base alle ricerche globali/mensili e alla coerenza.
Google Webmaster Tools

Lista directory

