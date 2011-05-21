Trovare e aggiungere keywords
di Redazione
21/05/2011
Le keywords sono delle parole chiave che permettono ai motori di ricerca di indicizzare e quindi trovare, più facilmente il sito web sui motori di ricerca. Per trovare le parole più adatte bisogna andare su:
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
e in "Parola o frase (una per riga)" inserire ad esempio Computer, inserire il codice captcha e cliccare su Cerca. Ora verranno fuori tutte le keywords relative alla parola computer.
Successivamente si potrà anche ordinarle in base alle ricerche globali/mensili e alla coerenza.
