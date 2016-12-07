The Last Guardian, dal 7 dicembre per PS 4

Il 7 dicembre arriva solo per PlayStation 4 il tanto atteso videogame The Last Guardian disegnato da Fumito Ueda. Ci sono voluti dieci anni per sviluppare il videogame The Last Guardian ma finalmente eccolo. Sviluppato dal Team Ico e da SCE Japan Studio e pubblicato da Sony Computer Entertainment. il gioco di Ueda sarà un regalo di Natale gradito a tutti, piccoli e grandi. La storia è di quelle che gonfiano il cuore ma la cosa che più rende questo videogioco insolito è che, finalmente, qui non ci sono sparatorie o spargimenti di sangue. E non ci sono nemmeno grandi discorsi perché, come afferma lo stesso Fumito Ueda: ''Per descrivere le emozioni non c'è bisogno di parole''. The Last Gardian, dunque, ha solo la voce narrante chiamata a raccontare la storia di un bambino e del Grifone Trico. I due si ritrovano sperduti tra le rovine di Petra o di Angkor Vat come si è visto in alcuni film di Hayao Miyazaki. I due devono cercare una via di fuga a goni costo e comunicano con gli sguardi o con i gesti. ''In The Last Guardian la comunicazione - spiega Ueda - avviene attraverso lo sguardo. Gli occhi di Trico, l’animale gigantesco, cambiano colore secondo gli stati d'animo''. “All’inizio – racconta Ueda - non si conoscono e non si comprendono. Ma lentamente iniziano a comunicare e comprendersi, a capire le emozioni l'uno dell'altro. Le sanazioni a volte non hanno bisogno di parole. Anzi, il linguaggio rischia di svilirle. Ma quel che riesce a fare un videogame, se usato in una certa maniera, è proprio questo: farti vivere delle emozioni evitando di metterle nero su bianco”. The Last Guardian ha conquistato i redattori di Famitsu, la nota rivista giapponese di videogiochi pubblicata da Enterbrainche, i quali lo hanno premiato con due 9 e due 10, per un totale di 38/4o: quasi il massimo. Offerta per l'acquisto di The Last Guardian a questo indirizzo: The Last Guardian - PlayStation 4 - OFFERTA!