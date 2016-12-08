Home Guide Google pensa alla sicurezza e lancia l’app Contatti Fidati

di Redazione 08/12/2016

Google ha lanciato un’app disponibile per tutti i dispositivi Android, dedicata alla sicurezza personale: si chiama Trusted Contacts, ossia Contatti Fidati. E’ già disponibile su Play Store il download gratuito della nuova app Contatti Fidati lanciata da Big G. Grazie a questa applicazione, sviluppata per garantire la sicurezza degli utenti, è possibile condividere con parenti e amici la propria posizione per far sapere dove ci si trova e, in caso di necessità, far sapere a tutti se si sta bene o c’è qualche problema. L’uso dell’app è intuitivo. Dopo l’installazione all’utente è chiesto di segnalare dalla rubrica per persone con le quali si vuole condividere le proprie informazioni. Le persone selezionate, a loro volta riceveranno una mail di notifica e in qualsiasi momento potranno accedere alla posizione dell’utente che le ha scelte. In caso di mancata risposta, nell’arco di 5 minuti l’app condividerà in automatico la posizione dell’utente primario, permettendo così ai contatti fidati di rintracciarlo allertare i soccorsi e indirizzarli dove si trova. Insomma, da oggi, anche Google mette a disposizione degli utenti la sua safety check come quello di Facebook e un modo alternativo per rassicurare amici e parenti con un click. Quella del gigante di Mountain View ha qualcosa in più. Infatti, permette anche di accompagnare a casa un contatto in caso di necessità. Una opzione molto utile questa, soprattutto quando ci si trova in un luogo sconosciuto o se ci si sente poco sicuri a camminare da soli di notte. Una volta arrivati a destinazione, si comunica che si è arrivati sani e salvi con un semplice tap.

