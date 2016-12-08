Home Ultime dal web Al Game Awards 2016 il nuovo trailer di Death Stranding

Al Game Awards 2016 il nuovo trailer di Death Stranding

di Redazione 08/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Death Stranding approda al Game Aewards 2016 con un nuovo trailer mozzafiato. E’ stato Hideo Kojima, il designer giapponese che sul palco del Game Awards 2016 ha ricevuto il premio Industry Icon, a velare il trailer di Death Stranding. Il nuovo videogioco che, al momenot, è una esclusiva per PlayStation 4, è prodotto e sviluppato da Kojima Productions in collaborazion con Sony. Nel trailer si vedono il regista Guillermo Del Toro e l’attore Mads Mikkelsen. I due sono i protagonisti di una vicenda che ruota intorno a una fazione militare molto oscura e un feto che si sviluppa in una specie di utero artificiale. Il trailer è inquietante e intrigante al contempo, in perfetto stile Hideo Kojima. Un uomo elegante osserva gli aerei che sorvolano una zona di guerra. Per sfuggire alla loro vista si nasconde in un tunnel. Con sé porta una bottiglia che contiene un nenato molto prematuro. Per fornire al neonato il calore necessario alla sua sopravvivenza, collega la bottiglia a un tubo. Quando il neonato apre gli occhi si gira verso la telecamera. Poi succede di tutto. Si vede la telecamera seguire un bambolotto trascinato dalla corrente dentro il tunnel, soldati che cercano qualcuno, visori che scompaiono e mostrano occhi non umani e corpi dai quali escono cavi a mo’ di tentacoli. Insomma, adrenalina pura per gli amanti del genere. Kojina il 3 e 4 dicembre presenterà a Los Angel un panel dedicato alla PlayStation Experience 2016, l’evento organizzato da Sony che si potrà vedere in diretta streaming.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp