Televideo attaccato dagli hacker

In questa giornata per chi si collega sul sito di televideo (www.televideo.rai.it) apparirà un messaggio del genere "Mallware rilevato Avviso: C'è qualcosa che non va qui.". Continua "www.televideo.rai.it contiene malware. Il computer potrebbe prendere un virus se visiti questo sito.". Google poi si spiega meglio: " Il sito è contrassegnato come sospetto. La visita di questo sito potrebbe danneggiare il tuo computer.



Parte di questo sito è stata contrassegnata come avente attività sospetta 1 volte nel corso degli ultimi 90 giorni." e aggiunge " Delle 163 pagine che abbiamo testato sul sito negli ultimi 90 giorni, 93 pagine hanno causato il download e l'installazione di software dannosi senza l'autorizzazione dell'utente. L'ultima volta in cui Google ha visitato questo sito è stato il 2011-05-10, mentre l'ultima volta in cui sono stati rilevati contenuti sospetti su questo sito è stato il 2011-05-10.Il software dannoso è presente in 1 domini, tra cui dchmarkering.com/."



