Sony blocca 3 attacco hacker
di Redazione
10/05/2011
Si torna ancora a parlare di Sony e del PSN hackerato già da giorni ormai. Questa volta però un punto a favore di Sony in quanto sembrerebbe aver bloccato il 3 attacco hacker programmato per il week end passato.
Il portale CNET, infatti, fa sapere che la Sony deve aver
letto l' articolo di quando si proclamava l' attacco ed è corsa ai ripari disattivando il server per patcharlo e rimuovendo, per sicurezza, i nomi di 2.500 partecipanti a un concorso di Sony del 2001. Però molti si chiedono ancora quando tornerà online il famoso portale.
