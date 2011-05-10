Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sony blocca 3 attacco hacker

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si torna ancora a parlare di Sony e del PSN hackerato già da giorni ormai. Questa volta però un punto a favore di Sony in quanto sembrerebbe aver bloccato il 3 attacco hacker programmato per il week end passato.
Il portale CNET, infatti, fa sapere che la Sony deve aver

letto l' articolo di quando si proclamava l' attacco ed è corsa ai ripari disattivando il server per patcharlo e rimuovendo, per sicurezza, i nomi di 2.500 partecipanti a un concorso di Sony del 2001. Però molti si chiedono ancora quando tornerà online il famoso portale.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Prince of Persia Live Arcade

Articolo Successivo

Televideo attaccato dagli hacker

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022