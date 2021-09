Telegram è terreno fertile per il cybercrime, semprè più al centro dell’attenzione.

Telegram è esploso, nell’ultimo periodo, come hub per i criminali informatici che cercano di acquistare, vendere e condividere dati rubati e strumenti di hacking, secondo un sondaggio del Financial Times e dei ricercatori di sicurezza informatica di Cyberint.

Uno studio del gruppo Cyberint, in collaborazione con il Financial Times, ha rivelato una crescente rete di hacker che condividono le fughe di dati sulla popolare piattaforma di messaggistica, Telegram, a volte in canali con decine di migliaia di abbonati, attirati dalla sua facilità d’uso e moderazione.

Telegram molto più accessibile del Dark Web

In molti casi, il contenuto è simile ai marketplace del Dark Web, un gruppo di siti Web nascosti popolare tra gli hacker e a cui si accede con uno speciale software di anonimizzazione.

Su questa piattaforma, che offre crittografia end-to-end, i criminali informatici vendono dati personali.

“Il suo servizio di messaggistica crittografata è sempre più popolare tra gli autori delle minacce, che svolgono attività fraudolente e vendono dati rubati. Perché è più comodo da usare rispetto al Dark Web. Inoltre, Telegram ha meno probabilità di essere monitorato dalle autorità “, ha affermato Tal Samra, analista di minacce informatiche presso Cyberint.

Il picco di attività dannose è dovuto, secondo il sondaggio, al fatto che gli utenti si sono riversati sull’app di chat crittografata all’inizio di quest’anno, dopo le modifiche alla politica sulla privacy di WhatsApp, spingendo i criminali informatici a cercare alternative.

Lanciato nel 2013, Telegram consente agli utenti di inviare messaggi a un pubblico tramite “canali” o creare gruppi pubblici e privati ​​a cui altri possono accedere facilmente. Gli utenti possono anche inviare e ricevere file di dati di grandi dimensioni, inclusi i file ZIP, direttamente dall’app.

Secondo Cyberint, il numero di menzioni in Telegram di “Email: pass” e “Combo”, un linguaggio di hacking che indica la condivisione di elenchi di e-mail e password rubate, è quadruplicato a quasi 3.400 nel corso dell’ultimo anno.

In effetti, le perdite di password e-mail sono solo una frazione dell’attività preoccupante su Telegram. Altri tipi di dati scambiati includono dati finanziari come informazioni sulla carta di credito, copie di passaporti e credenziali per conti bancari e siti Web come Netflix.

I criminali online condividono anche malware, exploit e guide di hacking attraverso l’app, ha affermato Cyberint.

foto@Flickr