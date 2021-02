Telegram, c’è una vulnerabilità nei messaggi privati

Dopo l’aggiornamento dei termini di servizio di WhatsApp, milioni di utenti si sono rivolti ad applicazioni come Telegram e Signal. Queste applicazioni, diventate subito popolari, sono in questo periodo il bersaglio degli hacker. Gli addetti alla sicurezza hanno annunciato che è stata scoperta una vulnerabilità in Telegram che decodifica i messaggi privati.

Milioni di utenti si sono rivolti a nuove app di messaggistica in risposta a WhatsApp. Gli utenti che hanno scaricato applicazioni come Signal e Bip, soprattutto Telegram , avevano prorogato il contratto.

Telegram, che ha guadagnato 25 milioni di utenti in 3 giorni, viene utilizzato attivamente da molte persone perché si trova in una posizione migliore rispetto alle sue alternative. L’applicazione, in cui la funzionalità di crittografia end-to-end è inclusa solo nell’opzione di messaggistica privata, è diventata l’obiettivo degli hacker.

È stato annunciato che la vulnerabilità scoperta in Telegram versione 7.3 esiste anche nella versione 7.4 attualmente utilizzata. Affermando che i file multimediali inviati rimangono nelle aree di archiviazione dei dispositivi anche se vengono eliminati dalla finestra della chat, i ricercatori hanno sottolineato che la cartella in cui sono archiviati i backup dei messaggi e i file multimediali può essere rivelata con un software sviluppato.

I ricercatori di sicurezza hanno affermato che questa vulnerabilità colpisce gli utenti di macOS. Telegram non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale su questo tema.