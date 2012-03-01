Tecnologia: Ibm ha il record di brevetti

Oramai la tecnologia è entrata in modo invasivo nella nostra vita, tutti hanno una diavoleria elettronica in tasca con l'ultimo Oramai la tecnologia è entrata in modo invasivo nella nostra vita, tutti hanno una diavoleria elettronica in tasca con l'ultimo display touch screen o possiedono a casa uno degli ultimi modelli di televisori a led . Non tutti sanno che queste tecnologie, prima di arrivare nelle nostre mani hanno un iter molto lungo. Iter che parte molto spesso da un brevetto. Quali sono le aziende che registrano più brevetti presso l'ufficio brevettuale statunitense? La risposta, per il19 esimo anno consecutivo, è IBM. I dati in questione sono stati resi noti dalla IFI Claims, ossia l'azienda che si occupa di servizi brevettuali.

Vanno molto bene le aziende asiatiche, che popolano quasi tutta la top ten, mentre l'unica azienda a stelle e strisce è la Microsoft. Entrando nei dettagli, la Ibm ha registrato 6180 brevetti che sono costati all'azienda circa 6 miliardi di dollari. Seguono Samsung, con 4895 brevetti, Canon e Panasonic. La Microsoft è solo al sesto posto, mentre la Apple al 39 esimo.