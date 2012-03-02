Dark Orbit, chi sarà il terrore dello spazio?
di Redazione
02/03/2012
Chi non ha amato la saga di guerre stellari? Beh, dark Orbit dà la possibilità di rituffarsi nelle atmosfere fantastiche dello spazio. Tra i diversi giochi di guerra sviluppati da BigPoint Dark Orbit è forse una delle soluzioni più accattivanti per gli amanti del genere. Dark Orbit è un browser game che non richiede alcun tipo di installazione. Dopo esserti registrato gratuitamente verrai catapultato nel gioco dove, tra le diverse opzioni a disposizione, all’interno della sezione Hangar potrai equipaggiare la navicella spaziale e potenziarla con missili, armi e sistemi di difeza. All’inizio a causa delle scarse risorse economiche le scelte saranno molto limitate e ti dovrai accontentare. L’obiettivo principale del gioco sarà quello di sconfiggere gli altri giocatori online e accumulare crediti e uridium per poter potenziare ulteriormente la navicella. Una volta iniziata l’avventura le missioni saranno fondamentalmente di due tipi: - ricerca di oggetti lungo il percorso . Solitamente si tratta d minerale da raccogliere in un tempo prestabilito. - cacciatore di taglie. E’ la parte più avvincente del gioco. In queste missioni dovrete sconfiggere il maggior numero di alieni o navicelle spesso in un tempo determinato. Differenti le strategie da mettere in atto. Sarai te a decidere del tuo futuro e della tua salvezza. Tra asteroidi, nemici, alieni e altri imprevisti dovrai essere in grado di muoverti rapidamente nello spazio, convertire i minerali raccolti, trovare e stringere alleanze con altri giocatori e diventare il re dello spazio. Cosa stai aspettando?
