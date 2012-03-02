Loading...

Drakensang Online, gioco fantasy online

02/03/2012

Chi non ha mai sognato di immergersi in un mondo incantato tra maghi, sfide epiche, mostri e maghi. Drakensang Online è un altro MMORPG sviluppato da BigPoint ambientato in un mondo fantastico all’interno del quale dovrai affrontare sfide impossibili per poter completare le missioni. La creazione del personaggio. Dopo essersi registrati avremo la possibilità di scegliere quali panni indossare. Tra le opzioni potremo decidere di impersonificare un mago o un guerriero. Una volta completata la vestizione potremo iniziare la nostra avventura e, dopo aver finito le prime missioni, accedere finalmente in città. Drakensang Online è un browser game che non richiede alcun tipo di installazione e al quale è possibile giocare direttamente dal proprio pc tramite una connessione internet. Piacevoli le sessioni di combattimento dove il nostro personaggio se la dovrà vedere con orde di nemici, draghi e altri giocatori online. Sconfiggere i mostri e raccogliere i tesori che incontreremo nelle fasi di esplorazione permetterà di accumulare crediti utili per poter equipaggiare e potenziare il nostro personaggio nonché apprendere nuove funzionalità per affrontare nuove sfide e combattimenti sempre più avvincenti.
