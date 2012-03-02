Farmerama, scopri la vita di campagna
di Redazione
02/03/2012
Come sarà la vita di campagna? Ti sei mai chiesto cosa faresti se potessi gestire una tua fattoria? Se vuoi immergerti tra galline, ortaggi e bestiame Farmera è il flash game che ti permetterà di vivere in prima persona gli impegni di chi lavora la terra? Farmerama è un altro browser game sviluppato da BigPoint e che non richiede alcun tipo di installazione. Con Farmerama sarà possibile giocare attraverso il pc e una semplice connessione internet. Coltiva, innaffia e accudisci il tuo podere. Dopo la registrazione gratuiti sarai pronto a cominciare e gestire la tua fattoria. Il tuo obiettivo iniziale sarà quello di costruire un campo di insalata, irrigarlo e concimarlo. Una volta finito sarai pronto per cominciare a giocare con la tua fattoria, la prima missione sarà quella di costruire un campo di insalata, irrigarlo e metterci il concime. Ma non solo. Una vera fattoria non richiede solo abilità con i terreni e gli ortaggi. Con Farmerama avrai la possibilità di gestire il tuo bestiame, costruire il pollaio e produrre il mangime per le galline. In città inoltre avrai la possibilità di scambiare le tue merci, uova, semi e verdure, e far fruttare gli sforzi della tua attività. Accumula punti esperienza conducendo le tue attività e rispettando ogni responsabilità che la terra ti impone. In questo modo avrai la possibilità di sbloccare nuove funzionalità di gioco e accrescere le abilità come agricoltore. Inizia a gestire la tua fattoria online e diventa il più grande allevatore di sempre.
