Foto di qualita’ con l’iPhone

Un nuovo accessario per l’Iphone promette di incrementare le possibilità per tutti gli appassionati di fotografia. Schneider Optics (un’azienda che si occupa appunto di accessori fotografici) ha presentato al Mac World 2012 di San Francisco il suo nuovo Ipro Lens System, un sistema di lenti intercambiabili per il celebre device della Mac. Si tratta di un accessorio espressamente dedicato agli appassionati di fotografia, desiderosi di aumentare le già ottime prestazioni della fotocamera integrata nell’Iphone. Il prezzo di 200 potrebbe scoraggiare qualche amatore, ma un appassionato di fotografia desideroso di avere il massimo dal suo melafonino non se lo farà certo sfuggire. L’Ipro Lens System è formato da due obbiettivi innestati su una cover resistente, un grandangolo per aumentare fino al 35% il campo visivo della fotocamera e un’altra lente fish-eye a 165 con possibilità di multiscatto. Il kit comprende anche due agganci speciali, uno specifico per gli obbiettivi in uso e l’altro universale per fissare il device a un treppiede in caso di bisogno. Un’offerta abbastanza corposa quindi, che promette di modificare profondamente l’esperienza d’uso del proprio Iphone. Ovviamente, una volta scattate le foto possono essere trasferite sul proprio Mac per modificarle e archiviarle, magari utilizzando il nuovo servizio ICloud messo a disposizione da Apple per sostituire MobileMe.