Spegnere il pc in 5 secondi

Redazione

Redazione

15/07/2011

Con questo script potremmo spegnere il pc comodamente in 5 secondi, basta incollare questo nel blocco note e salvare con un nome a caso, l'estensione però deve per forza essere .bat (selezionate salva come tutti i file):

shutdown -s -t 5 -f

dove

-s = Arresta il sistema

-t = Attende 5 secondi

-f = Forza la chiusura delle applicazioni

Volendo si può annullare la procedura (magari se prima si ha impostato 30-40 secondi come tempo di spegnimento) con un file che contiene:

shutdown -a

dove -a sta per "abortire la procedura".

