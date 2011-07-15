Spegnere il pc in 5 secondi
di Redazione
15/07/2011
Con questo script potremmo spegnere il pc comodamente in 5 secondi, basta incollare questo nel blocco note e salvare con un nome a caso, l'estensione però deve per forza essere .bat (selezionate salva come tutti i file):
shutdown -s -t 5 -f
dove
-s = Arresta il sistema
-t = Attende 5 secondi
-f = Forza la chiusura delle applicazioni
Volendo si può annullare la procedura (magari se prima si ha impostato 30-40 secondi come tempo di spegnimento) con un file che contiene:
shutdown -a
dove -a sta per "abortire la procedura".
Redazione