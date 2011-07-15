Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Aggiungere il meteo al proprio sito

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2011

Tramite un servizio di meteowebcam.it possiamo integrare le previsioni del tempo nel nostro sito, indipendentemente su che piattaforma (Joomla, Wordpress o altro).

Basta infatti collegarsi a questo sito e scegliere tra le visualizzazioni proposte quella che più aggrada. Io consiglio la prima che mostra il meteo del giorno e di quelli successivi, con orari, umidità e altro ancora.

Una volta deciso basta copiare e incollare il codice nel nostro sito. Nel caso di un sito in Wordpress basta creare una nuova pagina e incollare lo script nell'editor html, nel caso di Joomla bisogna creare un modulo Html personalizzato da aggiungere ad una pagina e nel caso di un sito "normale" in html e css, o php, aprire la pagina dove vogliamo vedere lo script e incollarlo all'altezza giusta.

Redazione

