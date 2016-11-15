Home News Spectacles di Snapchat in vendita nei Bot: ed è subito sold out

di Redazione 15/11/2016

In California presi letteralmente d’assalto i Bot per la vendita degli Spectacles, noti smart glass di Snapchat, che si svuotano alla velocità della luce. Per vendere gli Spectacles sono stati predisposti alcuni simpatici dispositori di colore giallo sormontanti da palloncini colorati. L’arrivo dei simpatici distributori, che hanno l’aspetto di una cabina e si chiamano Bot, era stato annunciato sul social di Snapchat con una mappa e un video in cui si mostra un Bot atterrare dolcemente con il suo carico di smart glass. Il primo Bot è “atterrato” il 10 novembre a Venice Beach, in California, per sole 24 ore. Il secondo è stato allestito, sempre in California, domenica 13 al Pfeiffer Big Sur State Park. I luoghi non sono stati scelti a caso. Entrambi, infatti, sono siti californiani che regalano grandi suggestioni e panorami mozzafiato. Tutte immagini che si possono immortalare con gli Spectacles e condividere con i propri amici virtuali. Ad aspettare i Bot c’era tanta gente. Decisamente troppa per essere accontentata tutta dal numero di occhiali contenuti nel Bot, perciò in tanti sono rimasti senza consolati dallo spettacolo della Natura in cui, grazie a Snapchat, si sono ritrovati immersi. I Bot ovviamente sono solo una strategia di marketing, infatti, gli smart glass tra qualche mese dovrebbero essere disponibili anche nei negozi specializzati. Gli Spectacles costano 129 dollari e sono forniti con una custodia dotata anche di batteria portatile per di ricaricare gli occhiali fino a quattro volte senza la necessità di alcun collegamento alla presa di corrente. Una curiosità: giacché gli occhiali smart di Snapchat sono così richiesti, qualcuno ha pensato di sfruttare la situazione acquistandoli nel Bot a 129 dollari e rivendendoli su eBay anche al costo di 3.000 dollari.

