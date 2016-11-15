Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

iPhone 8, la rivoluzione della ricarica wireless

Redazione Avatar

di Redazione

15/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
iPhone 8 avrà un sistema di ricarica wireless rivoluzionario. Non abbiamo ancora fatto conoscenza con i dispositivi Apple iPhone 7 e iPhone 7 Plus, che già la Rete ci sommerge di rumors sul decimo top di gamma al quale sta lavorando il colosso di Cupertino: iPhone 8. Fra le notizie che si susseguono, una in particolare cattura la nostra attenzione: il prossimo smartphone potrà contare su un sistema di ricarica wireless rivoluzionario. Ovviamente anche questa, fino a quando non ci sarà il lancio ufficiale, è una notizia da prendere con le pinze. Tuttavia la notizia ci incuriosisce e vogliamo saperne di più su questa avveniristica ricarica senza fili. Anche perché qualche produttore ne ha parlato, la Samsung ci ha provato con i sistemi a induzione ma una tecnologia che permetta la ricarica a distanza senza caricatori e docking station, non esiste ancora. E giacché sappiamo che Apple, solitamente, nel settore mobile ama fare da apripista, non ci ha meravigliato più di tanto la sua collaborazione con Energous. E così scopriamo che insieme le due aziende avrebbero messo a punto il sistema Energous WattU, la tecnologia che permette la ricarica wireless di un dispositivo compatibile come potrebbe essere il prossimo iPhone 8.  I l sistema funziona attraverso la trasmissione di onde radio che trasportano piccoli "pacchetti" di energia. All’interno dello smartphone c’è un chip integrato che dovrebbe essere capace di sfruttare questi pacchetti per caricare la batteria. Insomma, un sistema davvero futuristico e utile perché con una vera ricarica wireless, l’utente avrebbe piena libertà di movimento e di utilizzo in un raggio d'azione abbastanza congruo: circa 4,5 metri.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Spectacles di Snapchat in vendita nei Bot: ed è subito sold out

Articolo Successivo

HTC Vive, con TPCast il visore diventa wireless

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022