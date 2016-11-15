Home News iPhone 8, la rivoluzione della ricarica wireless

di Redazione 15/11/2016

iPhone 8 avrà un sistema di ricarica wireless rivoluzionario. Non abbiamo ancora fatto conoscenza con i dispositivi Apple iPhone 7 e iPhone 7 Plus, che già la Rete ci sommerge di rumors sul decimo top di gamma al quale sta lavorando il colosso di Cupertino: iPhone 8. Fra le notizie che si susseguono, una in particolare cattura la nostra attenzione: il prossimo smartphone potrà contare su un sistema di ricarica wireless rivoluzionario. Ovviamente anche questa, fino a quando non ci sarà il lancio ufficiale, è una notizia da prendere con le pinze. Tuttavia la notizia ci incuriosisce e vogliamo saperne di più su questa avveniristica ricarica senza fili. Anche perché qualche produttore ne ha parlato, la Samsung ci ha provato con i sistemi a induzione ma una tecnologia che permetta la ricarica a distanza senza caricatori e docking station, non esiste ancora. E giacché sappiamo che Apple, solitamente, nel settore mobile ama fare da apripista, non ci ha meravigliato più di tanto la sua collaborazione con Energous. E così scopriamo che insieme le due aziende avrebbero messo a punto il sistema Energous WattU, la tecnologia che permette la ricarica wireless di un dispositivo compatibile come potrebbe essere il prossimo iPhone 8. I l sistema funziona attraverso la trasmissione di onde radio che trasportano piccoli "pacchetti" di energia. All’interno dello smartphone c’è un chip integrato che dovrebbe essere capace di sfruttare questi pacchetti per caricare la batteria. Insomma, un sistema davvero futuristico e utile perché con una vera ricarica wireless, l’utente avrebbe piena libertà di movimento e di utilizzo in un raggio d'azione abbastanza congruo: circa 4,5 metri.

