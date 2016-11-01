Home News Sony, nel 2017 i nuovi Xperia: fra codici e rumors

Sony, nel 2017 i nuovi Xperia: fra codici e rumors

di Redazione 01/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sony nel 2017 lancerà nuovi prodotti della serie Xperia, lo dicono i rumors e lo confermano i codici. Già da qualche tempo in Rete si parla dei nuovi prodotti di Sony. Però la notizia ora è diventata certa grazie alle informazioni fornite dal sito della Commissione Economica Euroasiatica. Su questo, infatti, cominciano a comparire i codici dei futuri smartphone Xperia: G3112 e G3121. Perché si ritiene che il 2017 sarà l’anno degli Xperia? Perché la lettera “G” sta a indicare il 2017. E a questo non è difficile arrivarci visto che le lettere “E” e “F” identificavano rispettivamente gli anni 2015 e 2016. Il codice del Sony Xperia XA, lanciato nell’anno ancora in corso, ha come codice “F31XX”. Da questa sigla si potrebbe anche suppore che lo smartphone che sarà rilasciato nel 2017 sarà di fascia media. Ma qui il condizionale è d’obbligo perché Sony cambia di anno in anno i metodi di identificazione dei suoi dispositivi. Per il momento Kenichiro Yoshida, CFO di Sony, fa sapere che l'azienda ha sviluppato una tecnologia per una doppia fotocamera. Un sistema questo, già adottato da molti smartphone già nel 2016. A dimostrazione del fatto che le fotocamere multiple sono il futuro. Prima perché il costo è più basso, e poi perché a parità di risoluzione finale, garantiscono smartphone più sottili. Per saperne di più sulla nuova gamma Sony Xperia 2017, bisogna aspettare qualche settimana. Per il momento possiamo solo dire che Sony che, molto verosimilmente, Sony si sta attrezzando per rivitalizzare la sua divisione mobile.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp