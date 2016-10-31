Home Smartphone e Tablet Huawei anticipa gli smartphone del futuro

Huawei anticipa gli smartphone del futuro

di Redazione 31/10/2016

La cinese Huawei anticipa gli smartphone del futuro. Gli smartphone cambieranno, eccome se cambieranno in un futuro prossimo. Anzi, in un futuro molto prossimo, parola di Ken Hu, Chief Executive di Huawei. Ken dice: “Entro il 2020 ci sarà una nuova e profonda trasformazione del settore degli smartphone. Il mercato cinese avrà un grosso peso nel futuro della società, ma noi guardiamo soprattutto al mercato mondiale”. “ Abbiamo annunciato – continua il CEO - che fino al 2018 investiremo 600 milioni in ricerca e sviluppo, creando allo stesso tempo circa mille posti di lavoro tra ingegneri e scienziati al lavoro sullo sviluppo dei progetti legati al 5G". Come noto, la Huawei si è imposta sui mercati internazionali da circa sei anni, piazzandosi saldamente al terzo posto dei produttori di smartphone addirittura dietro a Samsung e Apple. Gli smartphone Huawei si contraddistinguono ormai per l'ottima qualità dei prodotti, unita a un prezzo medio decisamente competitivo rispetto ad altri produttori, a parità di fascia, ovviamente. E' ormai definitivamente crollato il mito della bassa qualità dei prodotti cinesi. Dall'estremo oriente ci insegnano che possono offrirci molti diversi prodotti, da quelli di scarsa qualità, a quelli intermedi a quelli di eccellente qualità.

