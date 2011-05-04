Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sony: Chiesto 1 miliardo di $

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Dopo un giorno dal secondo attacco ai server della Sony arriva la prima richiesta di risarcimento. Una ragazza canadese, Natasha Maksimovic, ha aperto una class-action verso Sony per richiedere una cifra pari a 1miliardo di $ canadesi, la donna dichiara :



«Se non ci si può fidare di un’enorme multinazionale come Sony per la protezione delle proprie informazioni private, di chi ci si può fidare? Sembra che Sony sia più concentrata a proteggere i suoi giochi che i suoi utenti PlayStation»

Intanto la società nipponica fa sapere che il PSN dovrebbe tornare online entro questa settimana.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sony assume investigatori privati

Articolo Successivo

php.ini

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022