php.ini

04/05/2011

Il file di configurazione di PHP, chiamato php.ini, è letto all'avvio dell'interprete del linguaggio e fornisce le impostazioni dei vari moduli con cui l'interprete è stato compilato. Nella versione server modulare di PHP, questo avviene solo una volta, all'avvio del server web. Per visualizzare tutte le opzioni di configurazione è possibile utilizzare la funzione phpinfo() come descritto in un altro tutorial.

