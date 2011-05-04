Il file di configurazione di PHP, chiamato php.ini, è letto all'avvio dell'interprete del linguaggio e fornisce le impostazioni dei vari moduli con cui l'interprete è stato compilato. Nella versione server modulare di PHP, questo avviene solo una volta, all'avvio del server web. Per visualizzare tutte le opzioni di configurazione è possibile utilizzare la funzione phpinfo() come descritto in un altro tutorial.