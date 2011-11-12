Sony brevetta sensori biometrici per controllare l'umore dei giocatori
di Redazione
12/11/2011
Tutte le principali console ormai hanno dei motion controller, tutte e tre le società (Nintendo, Sony e Microsoft) hanno ricercato diversi approcci per risolvere lo stesso problema. I risultati finali sono stati il Wii Mote, Ps Move e Kinect. Sembra che la stessa cosa possa succedere con i sensori biometrici, utilizzati per i giochi. Finora Nintendo è stata l'unica società che ha pubblicamente mostrato il Vitality Sensor, parlando di un rilascio che per ora sembra destinato a non avvenire mai. Anche Sony ha sfruttato un sensore biometrico nei lavori per i suoi hardware, ma sta puntando a migliorare il gameplay in molteplici modi piuttosto che offrire solamente di controllare le vostre pulsazioni. È stato infatti svelato un brevetto per un nuovo sistema di controllo biometrico di Sony, che monitorerebbe tre aspetti dell'umore di un giocatore. Questi includono:
- Sudorazione della pelle
- Frequenza del battito cardiaco
- Movimento dei muscoli
Articolo Precedente
Sony: un contest potrebbe farvi vincere 10000$
Redazione