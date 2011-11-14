Home Videogiochi Sony: un contest potrebbe farvi vincere 10000$

di Redazione 14/11/2011

Sony vi darà 10000$ se saprete tenere il vostro braccio in alto più a lungo di chiunque altro. Non stiamo scherzando, è un contest che la compagnia sta attualmente svolgendo. Come parte della campagna di promozione del suo ultimo gioco, Ucharted 3, la compagnia ha creato un sito internet, Grab the Ring, in cui potrete attivare la vostra webcam e registrarvi mentre tenete in alto il vostro braccio come se dovreste tenere davvero l'anello tematico del gioco, facendolo galleggiare in aria. Se sarete durati più a lungo di qualunque altro, i 10000$ saranno vostri. Altrimenti otterete alcuni armi e abiti per il vostro avatat da usare nella modalità multiplayer di Uncharted 3. Una volta che la sfida è iniziata, un orologio si mette in azione. Il primo premio viene dato dopo 15 secondi, ma è dopo diversi minuti (stancandosi) che si possono ottenere diverse cose. Dopo 4 minuti i giocatori ricevono il "Treasure Hunter Starter Pack". Una volta che i minuti diventano ore, inizierete a sbloccare armi. Nel frattempo, i video trailer sullo sfondo vengono interrotti occasionalmente dal dirigente immaginario di Sony, Kevin Butler con messaggi insultanti. La lista completa dei dettagli può essere vista sotto. Se state mirando alla ricompensa, dovrete essere pazienti, come scritto, il tempo da battere è 8.45. E quell'8 sono ore e 45 i minuti. Incominciate ad allenarvi, prendetevi un giorno i ferie da lavoro e giocate a "Grab the ring". La lista dei premi è varia, ma limitata a merce digitale. La famma va da magliette nel gioco dopo 15 secondi ( che sembrano essere un premio della serie "grazie per aver giocato") ad una pistola Naughty Dog (con un'ora di durata), alla "Mistery Weapon 6" per due ore di resistenza. Uncharted 3 è stato pubblicato questa settimana da Naughty Dog per PlayStation 3 ed è disponibile ora

