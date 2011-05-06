Loading...

Sony: 3 attacco nel week end

di Redazione

06/05/2011

Il portavoce di Sony, Patrick Seybold, dichiara di aver ricevuto una voce di corridoio che l' informava di un terzo attacco ai server della società previsto per questo fine settimana. Si potrebbe proprio dire che i guai non finoscono mai per Sony, ora impegnata ad affrontare nuovi attacchi.


Alcuni hacker hanno dichiarato di avere già accesso ad alcuni server della società, con la possibilità di copiare molti dati e renderli pubblici online.
Sony attualmente non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali.


