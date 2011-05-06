Ripristino OtherOS PS3

A quanto pare è stata rilasciao un aggiornamento non ufficiale con il quale si è in grado di installare altri sistemi operativi su console Play Station 3. L' aggiornamento si chiama OtherOS++ e secondo il parere dell' hacker Graf Chokolo, "consente di leggere e scrivere qualsiasi cosa nella RAM di PS3" ed è "molto importante nell'hacking dell'HyperVisor".





Il tutto è possibile grazie a una falla dei vecchi firmware delle PS3 di vecchia data, attualmente è stata rimossa a causa dell' hackeraggio fatto da GeoHot (il famoso hacker George Hotz), il quale permetteva di avere i permessi in lettura/scrittura sul sistema tramite un exploit.

La società è coinvolta anche in una class action negli Usa per avere rimosso una funzione che faceva parte dell'offerta iniziale della console. Sembra, invece, che la rimozione di OtherOS non abbia niente a che fare con il recente attacco al PSN.





