Software Apple hackerato

20/05/2011

TITOLO

Si tratta di un software di casa Apple che è stato modificato e sparso in rete sotto il nome di "Mac Defender", questo programma invita l' utente a fare una scansione gratuita del pc per rimuovere eventuali virus e malware,

invece si intrufola alla ricerca dei dati sensibili come carte di credito o comunque bancari. Ricordiamo che esiste il vero software sicuro e protetto chiamato "Mac Security".



